Появилась информация о планах Софии Ротару вернуться в Россию

Украинская певица планирует вернуться в Россию, поэтому заломила цену на свою московскую квартиру. Такое мнение высказал продюсер Андрей Ковалев.

О том, что Ротару продает квартиру на Зоологической улице, которую ей подарил бывший мэр Москвы Юрий Лужков, стало известно в прошлом году. В трешке площадью 122 квадратных метра устаревший, "бабушкин" ремонт. Но исполнительница хита "Хуторянка" просит за нее 70 миллионов рублей. Но, не получив ни одного звонка от потенциального покупателя, цену снизили до 65 миллионов.

Риелторы считают такую цифру не адекватной для данного жилья. Если певица существенно не снизит цену, то она никогда не избавится от недвижимости.

Однако Андрей Ковалев считает, что София Ротару задумала коварную схему. Сейчас, выставив московскую квартиру на продажу, она пытается показать, что поддерживает власти своей страны. Но на самом деле певица надеется, что после окончания конфликта сможет вернуться в Россию, поэтому и заломила цену.

"Сейчас все те, кто был против спецоперации, начнут переобуваться. Мы будем наблюдать очень интересные ситуации. София Михайловна не хочет понижать цену на свою квартиру, потому что надеется вернуться и в глубине души знает, что за заявленную сумму ее приобретать никто не буде", – поделился мнением с "Абзацем" продюсер.