Взрывотехники проверяют подозрительный сверток возле заксобрания Севастополя

Подозрительный сверток обнаружен под днищем автомобиля у здания Законодательного собрания Севастополя. Предмет заметили на стоянке в районе улица Ленина, дом 3, сообщили в департаменте общественной безопасности города.

Как уточнили в департаменте, утром 20 марта во время осмотра автомобилей на площадке стоянки автотранспорта под днищем одного из автомобилей обнаружен прикрепленный сверток. Место происшествия оцеплено, предмет проверяют взрывотехники.

Проводятся проверочные мероприятия. В связи с временным перекрытием улицы Ленина общественный транспорт меняет схему движения. Горожан просят планировать свой маршрут с учетом временных изменений.