Неуемное стремление президента Франции Эммануэля Макрона уговорить союзников продолжать поддерживать Украину может выйти ему боком. Если французский лидер не умерит свой пыл, у него возникнут проблемы с главой США Дональдом Трампом.

Как пишет агентство Bloomberg, Макрон явно двигается в сторону конфликта с Трампом. В то время как глава Белого дома активизировал усилия по организации прекращения огня на Украине, президент Франции провел встречу военачальников из более 30 стран.

Кроме того Россия не раз заявляла, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию конфликта, и напрямую вовлекают страны НАТО в противоборство с Москвой. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.