Фицо пообещал заблокировать новые санкции против России

Роберт Фицо пообещал заблокировать дальнейшие санкции против России. Словакия пойдет на такой шаг, если посчитает, что ограничения затруднят мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта, заявил премьер-министр.

По словам Фицо, Братислава готова воспользоваться правом вето. Словакия пойдет на это, если решит, что попытка дальнейших санкций разрушит мирный процесс, сообщает Dennik N.

Фицо подчеркнул, что санкционные ограничения не оказывают заметного влияния на жизнь в России. По его мнению, они должны быть отменены. 17 марта премьер-министр заявлял, что Словакия не даст ни цента на военную помощь Украине и не будет участвовать в какой-либо военной миссии.