Зеленский попросил Макрона перезвонить, потому что общался с журналистами

Глава киевского режима не стал разговаривать с президентом Франции, потому что был занят более важными делами. Когда Эммануэль Макрон позвонил Владимиру Зеленскому, тот общался с журналистами.

Звонок застиг украинского лидера во время Zoom-брифинга. Зеленский трубку поднял, но объяснил, что он сейчас занят, и пообещал перезвонить через 15-20 минут. После этого глава Украины как ни в чем не бывало пояснил журналистам, что принял звонок от Макрона.

Журналисты оказались для Зеленского важнее. Он сам заявил, что Макрон звонит как минимум раз в день.

Реакция президента Франции на такую дерзость не известна. Также нет информации, перезвонил ли Зеленский коллеге после брифинга, пишет "РБК-Украина".