Миллион в трусах: Таможенники нашли в нижнем белье россиянки 75 самоцветов

Драгоценности на сумму свыше одного миллиона рублей обнаружили таможенники аэропорта Домодедово в нижнем белье россиянки. Вернувшаяся из Индии путешественница пыталась провезти 79 самоцветов.

Как сообщили в пресс-службе ФТС, прилетевшая в Домодедово россиянка проследовала через "зеленый" коридор. При таможенном контроле инспектор обнаружил в ее сумке четыре разноцветных минерала в пакетах. Еще 75 камней нашлось при личном досмотре. Путешественница заявила, что купила ювелирное сырье для изготовления украшений. А в нижнем белье везла, чтобы не повредить.

Экспертиза показала, что россиянка везла обработанные минералы – изумруды, аметист, кошачий глаз и цирконий. Рыночная стоимость драгоценных камней составила более 1,2 миллиона рублей. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о контрабанде стратегически важных товаров, задержанной грозит до 5 лет лишения свободы.