КПРФ и ее Общероссийский штаб отправили в зону СВО 136-й гумконвой

Современное снаряжение, лекарства и другое необходимое - в помощь фронту. Сегодня партия КПРФ и её Общероссийский штаб отправили в зону СВО и курское приграничье 136-й гуманитарный конвой.

Грузовики доставят нашим бойцам продукты, тёплые вещи, различные медикаменты, а также оборудование и технику специального назначения. В том числе автомобили и мотоциклы.

Кроме того, военнослужащим передадут письма и открытки от детей с пожеланиями скорейшей победы над врагом. Конвой сформировали с учётом основных потребностей фронта и прямых заказов от армейских подразделений.