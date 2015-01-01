Собянин открыл исторический стадион "Локомотив" в Люблино после модернизации

Исторический стадион "Локомотив" в районе Люблино открылся сегодня после комплексной модернизации. Такие работы были проведены впервые почти за 100 лет. Как всё получилось, сегодня проверил мэр Москвы Сергей Собянин. Основа обновлённого комплекса - это сразу три футбольных поля. Которые можно использовать круглый год.

История футбольного стадиона "Локомотив" в Люблине началась в 30-х годах прошлого столетия. Здесь проходили матчи, которые собирали до 5 тысяч зрителей. Место, можно сказать, легендарное. Во время Шестого фестиваля молодежи и студентов в 57 году здесь состоялся матч команд Финляндии и Франции. Но ветшать стадион начал еще в советские годы, а с 2015-го и вовсе его пришлось "законсервировать". И вот второе рождение.

"Футбольное поле у нас выполнено с обогревом. Был вырыт котлован. После этого сделана песчаная подушка, уложен гранит, соответственно щебеночное основание. Дальше выполнялись работы по укладке песочного основания. После уже выполнялись работы по укладке трубопровода", - отметил Сергей Гребенько, заместитель руководителя компании застройщика.

Благодаря подогреву поле можно использовать круглый год. И оно соответствует стандартам Российского футбольного союза, поэтому здесь могут проходить матчи от городских до всероссийских. Помимо игрового, есть еще два тренировочных.

Трибуны рассчитаны на 1200 зрителей. Оборудованы навесами от дождя и художественной подсветкой. Удобные скамейки для тренеров и запасных игроков. Ход матча будет отображаться на цифровом табло. Также установили 25 - метровые мачты освещения для игр и тренировок в вечернее время.

"Модернизировали площадку воркаут, которая подходит для сдачи норм ГТО, а также беговые дорожки протяженностью 400 метров", - отметил Роман Борисов, руководитель объекта "Спорт".

Капитально отремонтировали и три сохранившихся здания. Поэтому теперь здесь есть современные раздевалки и даже тренажерный зал. Перед тренировкой на поле можно полноценно размяться.

На открытие реконструированного стадиона "Локомотив" сегодня приехал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Много лет, к сожалению, стоял этот стадион в полуразрушенном состоянии, в аварийном. Несколько лет тому назад забрали у железнодорожников его, потому что у них есть своя Ж/Д арена, они там занимаются, им это как-то стало неинтересно. В 22 году получили его и за несколько лет сделали прекрасный стадион с подогревом, с трибунами, с раздевалками. Так что, я надеюсь, здесь круглый год будут заниматься", - отметил Собянин.

За последние годы в городе идет масштабная реконструкция стадионов. Уже обновился "Москвич" в Текстильщиках, "Авангард" в Перове и "Десна" в Новой Москве. На очереди - "Металлург" Бауманского университета, "Автомобилист" и "Молния" на севере Москвы.