Пенсионерка из Жуковского помогла задержать пособницу телефонных мошенников

Не на ту напали! Пенсионерка из подмосковного Жуковского помогла задержать пособницу телефонных мошенников, которые пытались похитить у неё 2 миллиона рублей. Схема обмана была классической и поначалу всё шло по плану. Однако 80-летняя дама оказалась на редкость бдительной.

Эта пожилая женщина едва не стала жертвой телефонных мошенников. Схема обмана уже привычная. Пенсионерке позвонили якобы из организации, в которой она раньше работала, и предупредили, что с ней свяжется сотрудник ФСБ для разъяснения ситуации. Лжепредставитель силового ведомства посоветовал женщине передать все деньги со счета в банке доверенному лицу, чтобы ими не смогли завладеть мошенники. Пенсионерка сняла больше полутора миллионов рублей и начала ждать следующего звонка.

"Спустя время ей позвонил тот же человек и в ночное время в сквере на улице Солнечной назначил встречу с инкассатором. Заподозрив неладное, пенсионерка обратилась в полицию. Дальнейшее общение проходило под контролем оперативников", - говорится в комментарии.

Так называемым "инкассатором" или "доверенным лицом" оказалась хрупкая девушка. Ее взяли с поличным во время передачи денег в подмосковном Жуковском.

Вероятно, девушка и не догадывалась, что работает на телефонных мошенников. Как она призналась, курьером стала случайно. В одном из мессенджеров на нее вышел незнакомец и предложил хороший заработок. Она должна была ездить по разным адресам, забирать деньги и отвозить в криптообменник в "Москва-сити". О том, что она может оказаться за решеткой, девушку, судя по всему, никто не предупредил. Теперь ближайшие несколько лет она проведет в исправительной колонии общего режима.