В лаборатории МИФИ впервые напечатали имплант кровеносного сосуда

В новой лаборатории МИФИ впервые напечатали в 3D имплант кровеносного сосуда. И установили его живому существу - подопытному кролику. Если эксперимент оправдает себя, биопечать сможет спасти миллионы людей, страдающих от самых разных заболеваний.

Операция длилась почти час. Ювелирная работа: каждый шов, каждый шаг. Специалисты буквально сшивали сосуды под микроскопом. Переживать не стоит, всё прошло успешно. Уже через сутки кролик ел и двигался. Искусственный сосуд выдержал. А значит, медики стали на шаг ближе к тому, чтобы и для человека можно было использовать подобную технологию.

"Понимание что это определенный вклад во что-то фундаментальное – очень ответственно, это заставляет двигаться дальше, не останавливаться на достигнутом и расширять возможности для получения результатов", - рассказал Илья Сорокваша, инженер лаборатории НИЯУ МИФИ.

Одна из тех, кто занимался моделированием кровеносного сосуда в новой лаборатории МИФИ – Тамара Волик - уверена, следующий этап работы – создание более сложной разветвленной сосудистой системы.

"Сейчас мы уже научились делать трубчатые эквиваленты - маленькие детали – трубочки, а далее мы сможем формировать разветвленные органы, то есть те же трубочки, но в форме кроны дерева, например, сложной ветки, имея такую систему, мы можем говорить о создании более сложных органов – щитовидная железа, печень и так далее", - пояснила Тамара Волик, инженер проекта "Биофабрикация".

Ученые уверены: эта технология в будущем может спасать людей. Представьте: вместо того чтобы ждать донорский орган годами, врачи просто напечатают его за несколько часов.

Технология поможет людям, страдающим от варикоза, тромбоза, ишемической болезни сердца и других сосудистых заболеваний. А в ближайшие годы разработка Росатома позволит "ремонтировать" и другие поврежденные ткани и органы.

Такая работа на стыке нескольких наук – физики, биологии, IT-технологий. Здесь и специалисты нужны особые. Поэтому Росатом и МИФИ открыли уникальную лабораторию, где готовят этих "супергероев" науки.

"Я очень рад что мы с МИФИ открываем лаборатории, развиваем процессы подготовки кадров и создаем базу для исследовательских работ", - отметил Дмитрий Байдаров, директор Департамента поддержки новых бизнесов ГК "Росатом".

"Плоды этой деятельности служат для того, чтобы спасать жизни, чтобы превращать красный цвет крови в синий цвет надежды", - сказал Владимир Шевченко, ректор НИЯУ МИФИ.

Часто люди умирают, так и не дождавшись своего донора. Проблема и в том, что даже если он найдётся, организм может отторгнуть чужой орган. Биопечать решит это: "запчасти" будут делать из собственных клеток пациента.

И хотя до печени или сердца из принтера еще далеко, первый сосуд — это уже прорыв.