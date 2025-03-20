Турецким сериалам в России вынесли вердикт: о запрете высказались в Госдуме

В Роскомнадзор и в Министерство культуры направили просьбу запретить показ турецких сериалов на российских телеканалах. По мнению автора инициативы, россиянки смотрят на турецких мачо и из-за этого у них пропадает интерес к обычным мужчинам. А это в свою очередь негативно влияет на демографию в стране.

О возможном запрете высказались в Госдуме. Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что данное предложение — не более чем желание "попиариться". Никто не будет запрещать в России показ турецкого кино, иначе можно дойти до абсурда.

"Чувствую, что если по этому пути пойти, то нам нужно запретить еще большую часть литературы. Много странных предложений звучит. Если каждое обсуждать, то просто времени на нормальные вещи не останется. Захотелось людям, по-моему, попиариться", — сказал Шолохов в беседе с "Газета.ру".