Россия и США обсудят в Эр-Рияде возобновление Черноморской инициативы

Делегации России и США обсудят в Саудовской Аравии среди прочих вопросов и возможность возобновления Черноморской инициативы. Эту тему затрагивали в телефонном разговоре президенты двух стран Владимир Путин и Дональд Трамп, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что у России богатый опыт реализации Черноморской инициативы. Москва выполняла все условия соглашения, однако украинская сторона и ее кураторы свои обязательства так и не выполнили.

Песков подчеркнул, что в вопросе возобновления Черноморской инициативы очень много нюансов. Их обсуждением и займутся российская и американская делегация в Эр-Рияде, передает ТАСС.