ВС России нанесли удар по эшелону с боеприпасами ВСУ

ВС России поразили воинский эшелон с боеприпасами и вооружением ВСУ. Также нанесены удары по военным аэродромам, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, российская авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли удары по инфраструктуре украинских военных аэродромов. Поражены пункты управления и места хранения беспилотных летательных аппаратов, склады военной техники. Целями ударов стали также скопления живой силы и техники противника в 153 районах.

Российские средства противовоздушной обороны сбили пять американских управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Кроме того, в зоне СВО уничтожено 225 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.