Каллас подтвердила сокращение военной помощи ЕС Украине

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Кая Каллас подтвердила сокращение выделяемого на Украину бюджета. По ее словам, Европейский союз будет рассматривать военную помощь Киеву в размере 5 миллиардов евро вместо предложенных ранее 40 миллиардов.

Каллас назвала и причину отказа от предложенного ранее размера помощи. По ее словам, страны ЕС столкнулись с "бюджетными проблемами", передает ТАСС.

План Каллас по предоставлению Украине помощи стоимостью в 40 миллиардов евро ранее отвергли Италия, Франция, Испания и Португалия. Об этом сообщала итальянская газета La Stampa. По данным издания, страны Евросоюза готовы выделить 5 миллиардов евро, которые уйдут на закупку крупнокалиберных боеприпасов.