Путин принял в Кремле губернатора Костромской области

800 семей военнослужащих получили земельные участки в Костромской области. О мерах поддержки участников СВО из Костромской области рассказал сегодня Владимиру Путину губернатор Сергей Ситников на рабочей встрече в Кремле.
Другой важной темой беседы стало здравоохранение. В регионе борются с нехваткой врачей. В том числе с помощью льготных жилищных программ. Область развивает высокотехнологичную медицину. Это привлекает молодых специалистов. Пристальное внимание уделяют развитию дорожной сети.
Ситников: Благодаря участию в программе мы на протяжении шести последних лет имели дорожный фонд 17 миллиардов рублей. Благодаря этому более 1200 километров наших региональных и муниципальных дорог привели в полное нормативное состояние. К сожалению, остаётся проблема, связанная с тем, что у нас единственный мост выходит в центре города, объединяя, по сути дела, три федеральные трассы. Конечно, для моих земляков это мучение, по большому счету. Буду у вас просить поддержки.
Путин: А что предполагаете там построить?
Ситников: У нас нет обхода Костромы. И сегодня, по сути дела, случилась следующая ситуация. В центре города мост, построенный в 1970 году, объединил три федеральные трассы. 17 тысяч тяжелого транзита идут через областной центр каждый день.