Путин принял в Кремле губернатора Костромской области

800 семей военнослужащих получили земельные участки в Костромской области. О мерах поддержки участников СВО из Костромской области рассказал сегодня Владимиру Путину губернатор Сергей Ситников на рабочей встрече в Кремле.

Другой важной темой беседы стало здравоохранение. В регионе борются с нехваткой врачей. В том числе с помощью льготных жилищных программ. Область развивает высокотехнологичную медицину. Это привлекает молодых специалистов. Пристальное внимание уделяют развитию дорожной сети.