Меган Маркл очередной выходкой взбесила принца Уильям: "Оставь память моей мамы в покое!"

Меган Маркл развернула бурную деятельность в США. Герцогиня Сассекская создает себе имидж любящей жены и матери, а также добросердечной гражданки. Для создания положительного образа в глазах общества Меган не стесняется использовать покойную принцессу Диану.

Это не на шутку разозлило принца Уильяма. Как рассказали изданию Radar Online приятели наследника британского престола, старший сын Карла III испытывает глубокое недовольство поведением Меган Маркл, но из последних сил себя сдерживает. Только в личных беседах Уильям позволяет себе высказать все, что думает о жене брата.

Принц Уэльский очень раздражен манерой поведения американской актрисы, которую он воспринимает как откровенное копирование. Например, недавно Меган была замечена в толстовке, очевидно напоминающей культовую одежду принцессы Дианы. Это вызвало у Уильяма настоящую вспышку гнева.

Маркл продолжает упорно копировать стиль свекрови и неуместно упоминать ее имя в самых различных контекстах. Леди Ди Сассекские умудрились даже приплести в документальный фильм "Гарри и Меган". В ленте Маркл показала, что фото принцессы Дианы висит в детской комнате ее сына Арчи. На видео Меган приторным голосом произнесла указывая на снимок: "Кто это? Это бабушка Диана!".

Друг Уильма, побеседовавший с журналистами, рассказал, что принц хотел бы прямо сказать Меган все, что о ней думает. "Без сомнения, Уильям хотел бы сказать Меган: "Оставь память моей мамы в покое". Но он знает, что не может контролировать ее — и это съедает его", — поделился приятель принца Уэльского.