Зеленский заявил о готовности встретиться с представителями России

Владимир Зеленский готов ради урегулирования конфликта встретиться с представителями России. Как заявил украинский лидер во время онлайн пресс-конференции, он оставит в стороне эмоции и сантименты.

По словам Зеленского, если будет политическая воля, то встреча – не проблема. Он добавил, что при этом будет общаться с представителями Москвы "без всякого удовольствия".

Президент США Дональд Трамп созвонился с Владимиром Зеленским 19 марта. Они обсудили вопрос урегулирования конфликта на Украине, а также возможность расширения режима прекращения огня. Американский лидер позже заявил, что переговоры прошли "очень хорошо".