Искалеченная в Дубае украинка могла быть на VIP-тусовке с извращениями

В Дубае на обочине одной из дорог найдена избитой до полусмерти украинская модель Мария Ковальчук. Девушка в тяжелом состоянии доставлена в больницу. У нее сломаны руки, ноги и позвоночник.

Мария пропала 9 марта. В день своего 20-летия девушка поехала на вечеринку с шейхами. Об этом она сама рассказала маме. Больше на связь Ковальчук не выходила. Родные боялись, что Мария могла попасть в сексуальное рабство.

Сейчас Ковальчук находится в реанимации. Она перенесла четыре операции, но медики не дают прогнозов, отмечая, что состояние Марии критическое.

О страшном происшествии высказалась юрист Катя Гордон. Она предостерегла других девушек от подобных ошибок и рассказала, что в Эмиратах набирают популярность VIP-вечеринки для извращенцев.

"Скандал с вечеринками Porto Party в англоязычном сегменте гремит уже больше года. В Сети гуляют видео, где предположительно шейхи избивают девушек, стригут им волосы и делают с ними всякое… Девушки, женщины, а также их матери! Не идите за деньгами на подобные мероприятия. Вас могут и убить…" — заявила Гордон на своей странице в соцсети.