Медведев сравнил будущего канцлера ФРГ с Геббельсом

Будущий германский канцлер Фридрих Мерц своими заявлениями о якобы диверсиях России в Европе "врет, как Геббельс". Такое заявление сделал в четверг, 20 марта, заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Российский политик написал в своем Telegram-канале, что "Мерц заявил об агрессивной войне, которую ежедневно ведет Россия в Европе в виде поджогов, заказных убийств, вандализма и дезинформации". Хотя "именно такую войну вела твоя, Мерц, нацистская страна против нашей в 1941-1945".

Медведев обратил внимание на то, что германский деятель, не успев еще ни дня проработать, "уже врет, как Геббельс". Зампред Совбеза предупредил: "Плохо начинаешь, Фриц! И, надеюсь, так же закончишь…".

Ранее российское Министерство иностранных дел призвало мировое сообщество срочно отреагировать на восхваление в ФРГ нацистских преступников. Так ведомство отреагировало на предложения германских военных чиновников чествовать некоторых солдат, офицеров и генералов нацистской Германии.

Спикер МИД России Мария Захарова также скептически высказалась об инициативе выдвинуть кандидатом на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН министра иностранных дел Германии Анналену Бербок — внучку нациста, которая гордится "подвигом деда".