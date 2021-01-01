Певице Марине Хлебниковой стало хуже

К врачам Марина Хлебникова пошла уже с плохим самочувствием. Сообщается, что ей диагностировали местную инфекцию кожи после ожогов в пожаре — том самом, в 2021 году, когда артистка сильно пострадала. Вдобавок у певицы обнаружили атеросклеротическую болезнь сердца и отложения холестерина, которые мешают свободному перемещению крови. Сейчас Марина Хлебникова лечится амбулаторно, передает Mash.

Отметим, что сама артистка продолжает выступать и периодически снимается на телевидении. О злополучном пожаре она старается не вспоминать.

Пожар в квартире известной певицы Марины Хлебниковой на Ратной улице в Москве произошел 18 ноября 2021 года. Возгорание началось с кровати артистки. По некоторым данным, певица уснула, не потушив сигарету. Пострадали два человека, включая саму артистку. Тогда врачи ввели Марину Хлебникову в медикаментозную кому и несколько недель боролись за ее жизнь. К счастью, ей удалось выкарабкаться.