Генштаб ВСУ взял на себя ответственность за удар по Энгельсу

Ответственность за удар по Энгельсу взял на себя генштаб Вооруженных сил Украины. Как сообщило ведомство в Telegram, атаку на Саратовскую область устроили в ночь на 20 марта подразделения Службы безопасности Украины, Сил специальных операций Вооруженных Сил во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Самую массированную атаку беспилотниками на российский регион ВСУ устроили минувшей ночью. На аэродроме в Энгельсе в результате возник пожар. Жителей ближайшего СНТ пришлось эвакуировать.

По рассказам очевидцев, десятки беспилотников, которые ВСУ выпустили по Саратовской области, пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Энгельсе. Жители услышали работу сирен около четырех часов утра, впоследствии раздалось несколько мощных взрывов.