Парламент Эстонии отказался закрыть границу с Россией

Парламент Эстонии (Рийгикогу) отказался поддержать законопроект о закрытии границы с Россией. Такое решение было принято депутатами в четверг, 20 марта.

Инициированные партией Isamaa ("Отечество") поправки в эстонское законодательство предусматривали директиву правительству на закрытие эстонско-российской границы. Однако принятие документа поддержали всего лишь 14 депутатов, тогда как 61 политик проголосовал против, сообщает РИА Новости.

Ранее эстонские власти устроили скандал из-за того, что российские коллеги убрали 25 пограничных буев на реке Нарва. Официальный Таллин даже вызывал по этому поводу временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина, а руководивший тогда евродипломатией Жозеп Боррель открыто встал на сторону Эстонии, даже не разбираясь, в чем дело.

При этом Эстония разместила подразделение ВС США у границы с Россией — американцы дислоцированы на базе Reedo недалеко от города Выру. Эскадрон армии США является разведывательным, он будет принимать участие во всех пехотных учениях на базе.