Деми Мур показала новые фото неизлечимо больного Брюса Уиллиса

19 марта Брюс Уиллис отметил юбилей. Прославленному голливудскому актеру исполнилось 70 лет. А ведь ходили слухи, что артист вряд ли доживет до этой даты. Дело в том, что Брюс неизлечимо болен. У него прогрессирующая деменция. Поэтому артист ведет закрытый образ жизни. Он практически перестал появляться на людях и все больше времени проводит с близкими, узнавать которых из-за болезни ему с каждым днем сложнее. О болезни "крепкого орешка" стало известно три года назад. Сейчас Уиллис практически не разговаривает.

Нынешняя супруга Эмма и бывшая жена Деми Мур сплотились вокруг неизлечимо больного актера. Так, они обеспечивают ему комфортный образ жизни, стараясь максимально воссоздать естественное течение жизни. Деми Мур, например, регулярно приезжает в гости к бывшему мужу. Их взрослые дочери Румер, Скаут и Таллула тоже часто видятся с отцом.

В честь юбилея экс-супруга Деми Мур опубликовала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" несколько фотографий именинника в семейной обстановке. К нему в гости даже привезли внучку.

"С днем рождения, БУ! Мы любим тебя", - коротко подписала снимки Деми.

В комментариях многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах и пожеланиях артисту. Не остались в стороне даже зарубежные знаменитости. Так, свои поздравления написали актер Антонио Бандерас, светская львица Пэрис Хилтон, модель Эмбер Валетта и многие другие.