По всей стране в пункты отбора приходят тысячи добровольцев

Подготовка - универсальная. Ее проходят будущие штурмовики, артиллеристы, медики и даже операторы дронов.

"СВО задает новые правила ведения войны, поскольку сейчас внедряется очень много современной техники, искусственного интеллекта. Все навыки, которые получают новобранцы здесь, коррелируется с этими нововведениями", - отметил инструктор с позывным Истис.

Из тира - прямиком в окопы. Принцип тот же - работа двойками. Захват лесополосы, зачистка опорника и самый сложный элемент боевой подготовки - штурм населенного пункта.

Обязательны занятия по тактической медицине. Самостоятельное оказание помощи и прикрытие и эвакуация раненого до бронетехники или вертолета. Задача эвакуационной группы - оказать доврачебную помощь. Эвакуации производится от одной до двух минут.

Добровольцев меньше не становится. Причины у каждого разные, но цель одна - победа ради долгосрочного мира.

Боец с позывным Будулай - из Херсонской области. Он уже увидел изменения в своем родном регионе, которые появились с приходом России: новые дороги, больницы, школы, жилая инфраструктура. Мир, который он теперь готов защищать. Среди новобранцев есть и иностранные граждане. В основном - русские из ближнего зарубежья.

После индивидуальной подготовки в тыловом регионе контрактники отправляются на полигоны в зону СВО. Там обучение продолжается. Впереди - боевое слаживание.