Москва и Вашингтон ищут решения, Брюссель продолжает курс на эскалацию

Переговоры России и США по Украине пройдут 24 марта в Эр-Рияде. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Нашу страну будут представлять глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Пока Москва и Вашингтон ищут пути решения конфликта на Украине, Брюссель продолжает курс на эскалацию. Правда, план о поставках вооружений Киеву на 40 миллиардов евро сегодня заблокировали сразу несколько стран ЕС. Против неожиданно выступили Италия, Франция, Испания и Португалия.

Репортаж Евгении Проскурновой.