Президент России Владимир Путин издал указ об особенностях правового положения отдельных категорий иностранцев и лиц без гражданства, находящихся на территории нашей страны.

В соответствии с этим документом граждане Украины, находящиеся в России без законных оснований, обязаны легализовать свой статус или выехать с российской территории. Крайний срок выполнения этого требования — 10 сентября.

Наряду с этим предписывается иностранным гражданам, которые находятся на территории новых российских регионов, подтвердить отсутствие ВИЧ и неупотребление наркотических веществ, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее сообщалось, что приемный сын главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского Иван хотел бы получить российское гражданство. У мужчины уже есть паспорта Украины и Австралии, причем "от украинского, к сожалению, невозможно отказаться".

В декабре 2024 года супруги из Италии обратились на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным с просьбой помочь им в получении российских паспортов.