ВС России нанесли удар по зданию СБУ в Краматорске

ВС России нанесли удар по Краматорску. Одной из целей стало здание, где ранее располагалось подразделение Службы безопасности Украины, сообщает издание "Страна.ua".

Как пишут местные паблики, взрывной волной повредило соседние дома. По предваритьельным данным, сначала ударила ракета, потом дроны. Также сообщается о взрывах в других районах города.

Ранее генштаб ВСУ взял на себя ответственность за удар по Энгельсу. В результате атаки возник пожар на территории аэродрома. Жители близлежащего населенного пункта были эвакуированы.