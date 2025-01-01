В России больше всех зарабатывают айтишники и сварщики

Стало известно, специалисты каких сфер в России заработают в 2025 году больше остальных. Неожиданно в топе помимо айтишников оказались сварщики и инженеры.

Как рассказал доцент Финансового университета при Правительстве России Игорь Балынин, в течение года точно будет высокий спрос на перечисленные категории работников.

Также приличные оклады обещают токарям и операторам сельскохозяйственной техники. Опытные специалистам этих сфер могут расчитывать на зарплату в районе 250-350 тысяч рублей.

"И даже значительно выше: все будет зависеть от квалификации, опыта и готовности повышать свою квалификацию", — заявил Балынин в беседе с "АиФ".

Отметим, что ранее было проведено исследование, которое показало, что больше 50% россиян не согласны работать за зарплату ниже 40 тысяч рублей. Около 20% не пойдут в фирму, где платят меньше 50 тысяч.