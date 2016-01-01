Иностранцы в Донбассе и Новороссии обязаны до 10 июня подтвердить отсутствие ВИЧ и неупотребление наркотиков, передает ТАСС со ссылкой на соответствующий указ президента Владимира Путина.

Кроме того, граждане Украины, находящиеся в России без законных на то оснований, должны выехать из страны, либо до 10 сентября урегулировать свое правовое положение, постановил в указе российский лидер.

К слову, в ноябре 2024 года российский министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что заболеваемость вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в России с 2016 года снизилась почти на 40%. Он напомнил, что именно в 2016 году была запущена предыдущая Государственная стратегия. За прошедшее с тех пор время заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России опустилась до исторического минимума.

Борьба с распространением ВИЧ остается важной темой международного сотрудничества, ее обсуждали ранее на встрече российских и китайских специалистов-медиков в Москве. Руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Департамента здравоохранения Москвы Алексей Мазус подчеркивал, что столица является одним из лидеров по профилактике и лечению этой инфекции.