Названы руководители делегации России на переговорах с США

Член Совета Федерации России Георгий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа возглавят российскую делегацию на переговорах с Соединенными Штатами по Украине, которые пройдут в понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде. Об этом рассказал помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

Представитель Кремля отметил, что с Вашингтоном согласовано проведение консультаций на уровне экспертов, назначенных главами государств. Россию представят "опытные переговорщики, хорошо разбирающиеся в международной проблематике".

Ушаков также рассказал, что обсуждал с помощником президента США Майком Уолтцем возможность встречи экспертных групп "в основном для проработки перспектив возможной реализации известной инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря", сообщает "Интерфакс".

18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре продолжили обсуждение урегулирования конфликта на Украине. Политики, в частности, договорились о паузе в ударах по энергетической инфраструктуре и об обеспечении безопасности судоходства в Черном море.

19 марта Трамп пообщался по телефону с главой киевского режима Владимиром Зеленским. После этого Госдепартамент заявил, что "мы находимся ближе к миру, чем, конечно, когда-либо были". В ведомстве пообещали "жесткое и быстрое рамочное соглашение".