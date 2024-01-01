Путин подписал закон об организации местного самоуправления

Президент России Владимир Путин подписал закон об общих принципах организации местного самоуправления (МСУ) в единой системе публичной власти. Документ обнародован в четверг, 20 марта.

Закон подчеркивает, что местное самоуправление — это признаваемая и гарантируемая Конституцией форма самоорганизации граждан для осуществления своей власти и самостоятельного решения вопросов местного значения в рамках закона.

Регионы вправе самостоятельно определять модель местного самоуправления. При этом предусмотрено три вида муниципальных образований: городской округ, муниципальный округ и внутригородские муниципальные образования (в городах федерального значения).

В январе 2024 года сообщалось, что глава государства учредил почетное звание "Заслуженный работник местного самоуправления". Его в награду будут присваивать должностным лицам, которые демонстрируют высокий профессионализм в своей работе.

Также Владимир Путин отмечал, что среди посвятивших себя муниципальной работе очень много достойных людей, которые на деле возрождают лучшие традиции отечественного местного самоуправления. Они не отсиживаются в кабинетах, а идут туда, где сейчас больше всего нужны Родине, заявил президент, напомнив о муниципальных служащих, которые отправились добровольцами в зону специальной военной операции.