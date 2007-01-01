Сын Булановой отказался от фамилии отца

Татьяна Буланова не только успешная певица, много лет занимающаяся музыкой, но и счастливая мать двоих сыновей. От продюсера Николая Тагрина в 1993 году она родила сына Александра. А от футболиста Владислава Радимова у Татьяны есть сын Никита, который появился на свет в 2007 году.

В новом выпуске передачи "Хватит слухов!" появилась информация, что младший наследник Булановой отказался от фамилии отца, взял фамилию матери и тоже занялся музыкой. Под именем Никита Буланов он выпускает песни, причем некоторые из них нецензурные.

Татьяна Буланова призналась, что пыталась разговаривать с ним на эту тему, однако Никита лишь отмахнулся от нее, отметив, что она не разбирается в трендах. А музыкальный критик Евгений Бабичев высказал мнение, что если Никита вырастет в серьезного саунд-продюсера или композитора, то он сможет привлечь дополнительное внимание новой аудитории к творчеству Татьяны Булановой.

Интересно, что и певица и ее сыновья родились в марте: у артистки праздник 6 числа, у первого наследника Александра - 19, а у младшего Никиты - 8.