63-летний Виктор Раков сильно изменился

Виктор Раков один из самых востребованных и успешных театральных актеров. Его график расписан на месяцы вперед. Он задействован минимум в восьми спектаклях "Ленкома Марка Захарова". Впрочем, он не прочь и в кино сыграть, однако, признался актер в свежем интервью программе "Хватит слухов!", после прочтения сценариев, которые ему присылают, пропадает желание участвовать в проектах.

В передаче прославленный актер появился с модно постриженными усами и ухоженной бородой, с удлиненными волосами, убранными за уши. В Сети многочисленные поклонники, судя по комментариям, не сразу признали артиста, который за годы карьеры перепробовал самые разные образы. Однако фанаты пришли к выводу, что новый имидж очень идет народному артисту. Благодаря ему, считают интернет-пользователи, 63-летний Раков выглядит моложаво и брутально.

На свою актерскую судьбу артист не жалуется. Да и в личной жизни у него все хорошо. От первой супруги Ольги Илюхиной у него есть взрослый сын Борис. От второй жены Людмилы есть дочь Анастасия. Кроме того, несколько лет назад они взяли на воспитание мальчика Данилу. Это было их общее решение.

"Это был обдуманный шаг, потому что, кстати, пока мы не такие старые, можем себе это позволить", - сообщил Виктор Раков.