Положения новой оборонной стратегии Евросоюза по помощи Украине говорят о намерении Европы сорвать российско-американские переговоры по мирному урегулированию конфликта. Об этом в четверг, 20 марта, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как подчеркнула спикер внешнеполитического ведомства, новости из Брюсселя, где завершился саммит Евросоюза, подтверждают неизменность курса интеграционного блока на накачивание киевского режима оружием.

Это также означает нацеленность Евросоюза "на подрыв российско-американских усилий по выстраиванию диалога для поиска путей мирного урегулирования и украинского конфликта", заявила Захарова.

В итоговом заявлении саммита ЕС отмечается, что Евросовет подтверждает свою постоянную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. При этом сохраняется подход "мир через силу", предусматривающий максимально сильную позицию киевского режима и мощные оборонные возможности.

При этом, поскольку выработать единое решение членам саммита не удалось, страны ЕС договорились оказывать военную помощь Украине на добровольной основе, исходя из национальных интересов отдельных государств, сообщает РИА Новости.

Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто рассказал, что Будапешт "совершенно не поддерживает" инициативы по военной поддержке киевского режима Евросоюзом и не собирается тратить деньги своих налогоплательщиков "на продление войны".