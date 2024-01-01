Гражданам Польши надлежит на всякий случай сделать запасы, которых будет достаточно на три дня автономного выживания. С таким призывом выступило в четверг, 20 марта, польское Министерство внутренних дел и администрации.

В ведомстве призвали сограждан "в рамках своих возможностей" готовиться на случай, если придется выживать без помощи и поддержки со стороны власти и государственных структур.

Заместитель польского министра внутренних дел Веслав Лесникевич отметил, что необходимо запастись продовольствием, водой, лекарствами, санитарно-гигиеническими средствами и предметами первой необходимости как минимум на три дня.

Наряду с этим политик призвал не забыть про транзисторное радио, поскольку "это иногда может быть единственным средством приема сообщений", сообщает РАР.

В 2024 году жителей Швеции призывали готовиться и делать запасы на случай военного конфликта с Россией. Власти скандинавского государства отмечали, что в каждом хозяйстве должны быть запасены консервы, портативный фильтр для воды, аптечка и радиоприемник, а еды должно быть столько, чтобы члены семьи могли продержаться три месяца.

В Финляндии после начала российской специальной военной операции впервые за 20 лет обновили о рекомендации по использованию йода в случае радиационной опасности. Финские власти заявили, что советуют приобрести этот препарат всем жителям в возрасте от 3 до 40 лет.