Юлия Меньшова: "Простить измену можно!"

Юлия Меньшова была замужем лишь раз. В 1996 году она сочеталась браком с актером Игорем Гординым. В этом браке популярная ведущая родила сына Андрея и дочь Таисию. Однако в 2004 году Меньшова и Гордин неожиданно расстались. Эта новость в свое время стала сенсацией. После расставания актеры поддерживали связь, ведь у них двое детей. И постепенно Игорь и Юлия сошлись. С 2008 года они не расстаются.

В новом интервью Владу Аганову Юлия Меньшова затронула много тем как рабочих, так и личных. Например, ведущая уверена, что хоть и по статистике изменяют мужчины и женщины по количеству раз одинаково, мужчины более склонны к неверности из-за того, что их чаще провоцируют. К тому же, убеждена актриса, люди склонны действовать инстинктивно, а мужчина с незапамятных времен настроен на то, чтобы как можно эффективнее и больше распространить свое семя. В то же время женщина, считает Меньшова, инстинктивно настроена на то, чтобы воспитывать детей хотя бы до трех лет, ради их выживания.

"Простить измену можно!" - заявила Юлия Меньшова в разговоре с собеседником.

Она считает, что если это произошло, следует обсудить с партнером эту ситуацию, откровенно препарировать проблему. Меньшова уверена, что немало есть мужчин, которые могут изменить раз, а потом этого никогда не делают. Она также не понимает женщин, которые считают, что если случилась мужская измена, следует немедленно рвать отношения. При этом ведущая призналась, что считает себя ревнивым человеком, однако это не значит, что она лезет в телефон мужа проверять его переписки.

Меньшова уверена, что семью объединяют уважение и традиции и общие ценности.