Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонной беседы в четверг, 20 марта, обсудили развитие ситуации на Украине. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

Как уточнили в администрации российского лидера, Владимир Путин поделился со своим белорусским коллегой оценками того, как идет на различных уровнях диалог с Соединенными Штатами.

Обсуждали президенты и недавний приезд Александра Лукашенко в Россию — принятые решения и пакет подписанных документов дадут важный импульс укреплению взаимовыгодных двусторонних отношений и углублению союзной интеграции.

Еще одной темой, затронутой участниками разговора, стало предстоящее празднование 80-летие победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее Лукашенко предположил, куда может спрятаться предводитель киевского режима, который уже обзавелся недвижимостью в двух странах. Владимир Зеленский, по словам белорусского лидера, купил домик на Лазурном берегу, а в Великобритании — целый замок.

Президент Беларуси рассказал, что "Володя" был ему как сын, однако в конечном счете поступил как гнида. Отношение Александра Лукашенко окончательно изменилось в конце февраля 2023 года.