Предводитель киевского режима Владимир Зеленский заявил, что во время телефонного разговора не обсуждал с американским лидером Дональдом Трампом возможное право собственности США над украинскими атомными электростанциями.

По утверждению Зеленского, Трамп спросил, что глава киевского режима думает про Запорожскую АЭС — объект сейчас контролируется российскими военными. Зеленский ответил, что без Украины станция работать не может.

Глава киевского режима подчеркнул, что "все АЭС принадлежат народу Украины", это не частная собственность. При этом Зеленский отметил, что "если американцы хотят забрать ЗАЭС у россиян, инвестировать и модернизировать ее – мы можем об этом говорить", пишут украинские СМИ, ссылаясь на видео пресс-конференции политика совместно с главой правительства Норвегии.

По завершении 19 марта телефонного общения с Зеленским Дональд Трамп заявлял, что если Соединенные Штаты будут контролировать энергетические объекты Украины, это станет лучшим средством защиты такой инфраструктуры.

После этого министр энергетики США Крис Райт подтвердил, что Соединенные Штаты "без проблем" готовы взять на себя управление украинскими АЭС для завершения конфликта, причем американских военных привлекать к этому не будут.