Сын Дубцовой и дочь Худякова расстались

Почти год сын певицы Ирины Дубковой Артем и дочь клипмейкера Павла Худякова Антонина были вместе. Они считались одной из самых красивых молодых пар. Артем делал шикарные подарки возлюбленной, они много времени проводили вместе за границей. Напомним, что Антонина давно живет в США. Влюбленный Артем старался быть рядом с избранницей как можно дольше. Ходили слухи, что парочка даже намерена пожениться.

Тем удивительнее было услышать информацию о том, что Артем и Тоня расстались. Сообщается, что на эмоциях парень и девушка удалили совместные фотографии из своих аккаунтов в социальных сетях и даже разъехались. Говорят, Артем вернулся в Москву, передает Starhit.

"Сильно разругались. Артем вернулся в Москву, Тоня осталась в Америке, где давно живет. Что там у них случилось, знают только они, но ребята — очень разные. Тоня хорошо учится, у нее есть планы на будущее, она занимается своей жизнью, а Артем пока не определился и скорее ее прожигает — развлекается, тусуется. Возможно, со временем эта разница во взглядах стала слишком очевидной", - рассказали в близком окружении Артема и Антонины.

Отметим, что пока сами экс-влюбленные никак не комментируют эту информацию. Их родители, певица Ирина Дубцова и клипмейкер Павел Худяков, тоже молчат.