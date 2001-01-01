Десятым президентом Международного олимпийского комитета (МОК) стала зимбабвийка Кирсти Ковентри. По результатам выборов, состоявшихся в четверг, 20 марта, Ковентри оказалась первой женщиной во главе организации.

Кирсти Ковентри — двукратная победительница Олимпийских игр по плаванию. Несколько лет она проработала в исполнительном комитете МОК. Теперь же ей предстоит сменить Томаса Баха во главе Международного олимпийского комитета.

Кирсти Ковентри — всего лишь вторая женщина в истории, отважившаяся побороться за столь высокую спортивную должность. Как пишет "Коммерсантъ", в 2001 году на это отважилась представительница США Анита Дефранц, однако выбыла в первом же туре. Выборы главы МОК тогда выиграл Жак Рогге.

Между тем министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что началось сближение позиций с МОК — со спортивными функционерами комитета российский политик, по его словам, общается по различным каналам.

При этом президент России Владимир Путин указывал, что руководители Международного олимпийского комитета, действуя по указке коллективного Запада и, прежде всего, США, грубо попирают олимпийские идеалы, которые они должны защищать.