Европа готовит различные варианты международной миротворческой операции на Украине после завершения боевых действий. Об этом в четверг, 20 марта, заявил начальник Генштаба Польши Веслав Кукула.

По словам польского военного, "готовится многовариантная операция". Однако она пока находится на очень ранней стадии планирования — все будет зависеть от хода мирных переговоров по Украине.

Тем не менее, уверяет Кукула, желающие участвовать в этой операции уже определили "руководящие принципы, направления взаимодействия и возможного развития событий".

При этом сама Польша не намерена посылать на украинскую территорию своих бойцов, но готова предоставить свои базы для размещения миротворцев из других стран, сообщает РАР.

Ранее глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова предупреждала, что появление на Украине иностранных вооруженных сил под любым флагом будет означать вовлечение в конфликт с Россией. Москва отреагирует на это всеми имеющимися средствами.

Бывший военнослужащий армии США Марк Слебода отмечал, что Париж и Лондон могут устроить провокацию с участием миротворцев. План, по словам эксперта, прост: отправить войска и "пометить территорию, как собаки это делают".