Киркорова сразил новый удар после смерти отца

Филипп Киркоров переживает горе. 18 марта не стало его отца, народного артиста России Бедроса Киркорова. Ему было 92 года. Сообщается, что причиной смерти стала остановка сердца.

А тут поп-короля отечественного шоу-бизнеса сразил новый удар. Стало известно, что суд не стал удовлетворять его жалобу в разбирательствах с "королевой шансона" Любовью Успенской. "Оставить судебное постановление без изменения, жалобу без удовлетворения", - цитирует постановление Московского городского суда РАПСИ.

Напомним, в сентябре 2024 года в конфликте Любови Успенской и Филиппа Киркорова, казалось, была поставлена точка. Таганский суд Москвы признал высказывания артиста в адрес певицы порочащими честь и достоинство и обязал его выплатить ей 90 тысяч рублей моральной компенсации. Ранее Киркоров назвал Успенскую попрошайкой и заявил, что она выклянчивала подарки. Однако такой итог не понравился поп-королю и он подал жалобу.

Отметим, что на протяжении многих лет Любовь Успенская и Филипп Киркоров были друзьями не разлей вода. Что за кошка пробежала между легендами отечественной сцены, точно неизвестно до сих пор.