Президент Ассоциации полярников Слипенчук: Арктика всегда была территорией мирного диалога

Останется ли Арктика территорией международного сотрудничества или мы стоим на пороге ожесточённой борьбы за её ресурсы? На каких направлениях Россия и США могли бы наладить взаимодействие в Заполярье? И заинтересован ли Китай в партнёрстве с нашей страной в этом регионе?

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил президент Ассоциации полярников Михаил Слипенчук.

"Арктика всегда была территорией мирного диалога. Даже когда противостояние было энергетически сильным. Там было все мирно, спокойно. И вот в последние годы совсем вышло из-под контроля", - отметил он.

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