Мишустин встретился с представителями "Единой России"

На следующей неделе состоится отчет правительства в Госдуме. До этого глава кабмина Михаил Мишустин вместе с министрами традиционно проводят встречи с представителями всех фракций. В четверг состоялись консультации с депутатами от "Единой России".

Премьер поблагодарил их за четкую и слаженную работу. Так, при формировании федерального бюджета "Единая Россия" предложила внести корректировки в статьи о помощи молодежи, семьям с детьми и участникам СВО, о развитии дорожной сети и ЖКХ в регионах. На эти цели будет выделено более 160 миллардов рублей. Также партия участвовала в подготовке закона об индексации страховых пенсий работающих пенсионеров.

Еще одна инициатива - о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним. Обсуждение затронутых тем и других актуальных вопросов будет продолжено и во время отчета правительства в Госдуме.