Мишустин встретился с представителями "Единой России"

На следующей неделе состоится отчет правительства в Госдуме. До этого глава кабмина Михаил Мишустин вместе с министрами традиционно проводят встречи с представителями всех фракций. В четверг состоялись консультации с депутатами от "Единой России".
Премьер поблагодарил их за четкую и слаженную работу. Так, при формировании федерального бюджета "Единая Россия" предложила внести корректировки в статьи о помощи молодежи, семьям с детьми и участникам СВО, о развитии дорожной сети и ЖКХ в регионах. На эти цели будет выделено более 160 миллардов рублей. Также партия участвовала в подготовке закона об индексации страховых пенсий работающих пенсионеров.
Еще одна инициатива - о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним. Обсуждение затронутых тем и других актуальных вопросов будет продолжено и во время отчета правительства в Госдуме.
"Позиция фракции парламентского большинства особенно значима для правительства. У нас с вами выстроена эффективная работа, что позволяет в первую очередь планомерно выполнять все задачи и поручения, которые дает нам президент Российской Федерации. При подготовке федерального бюджета на текущий и два последующих года фракция последовательно отстаивала большой пакет инициатив, которые были направлены на улучшение качества жизни граждан и развитие нашей экономики. Многие из этих мер есть в программе партии. Все поправки были сформулированы с учетом обратной связи с людьми и с предельным вниманием к потребностям российских субъектов", - сказал Мишустин.