В Татарстане полиция задержала пособников украинских телефонных мошенников

В квартире оборудован полноценный узел связи. Обслуживали его два молодых человека. Заменяли заблокированные сим-карты. Мужчины приехали в Татарстан из других регионов. Руководил ими анонимный куратор. Арендовали квартиру. И установили по указке организаторов оборудование для подмены номеров. Известно, что за криминальным бизнесом стоят двое жителей Чебоксар. По данным МВД и ФСБ, они сотрудничали с украинскими мошенниками.

Схема былая такая: преступники звонили россиянам с Украины под предлогом продления договора с оператором мобильной связи и выманивали коды доступа в приложение Госуслуг, а после оформляли на жертв микрокредиты. В Татарстане выявили целую сеть подобных узлов связи. В общей сложности полицейские изъяли 12 сим-банков и около 3 тысяч сим-карт.

Сначала может показаться, что эту супружескую пару похитили. Но крики о помощи - это спектакль. Разыгранный по сценарию мошенников.

Вдруг поступает звонок мне с логотипом "Почта России". Ну и я без задней мысли как бы отвечаю. Мне объясняют следующую ситуацию – на вас поступило заказное письмо. Мы не можем никак его доставить.

Мужчина действительно ждал доставку документов, потому подвоха не заметил. Ну а дальше - как в психологическом триллере. Просьба за просьбой. И жертва на крючке.

Мужчина позвонил по номеру, где ему сообщили, что в его личном кабинете на портале есть доверенность на третьих лиц на получение кредита. И нужно подключить ФСБ. Мужчина и тут не заподозрил неладного. Даже когда ему позвонили через мессенджер по видеосвязи.

Сидит человек в генеральском мундире. В грубой форме со мной как-то пообщался. Говорит, кто-то пытается взять на вас кредит. Надо, говорит, перебить этот кредит другими деньгами. То есть вы должны пойти в этот банк и взять кредит. Потом занести его на безопасный счет. Все это было преподнесено так, что у меня даже голова толком не сработала.

В итоге кредитов в нескольких банках вместе с женой они набрали на 5 миллионов рублей. Как потом оказалось, под залог квартиры. А затем мошенник стал требовать продать недвижимость. Не задумались и на этом этапе. Супруги говорят - действовали как в тумане.

А дальше и вовсе начался спектакль. Когда квартиру продали, мошенники предложили супругам инсценировать собственное похищение. Перевезли их в загородный дом и заставили снять видео. Видимо, решили, что в этой семье все такие доверчивые, и отправили видео дочке и зятю потерпевших. Но просчитались. Родственники оказались бдительными и сразу обратились в полицию.