Жители Гренландии намерены бойкотировать американские товары в знак протеста против планов Дональда Трампа присоединить остров к США. Как сообщают местные СМИ, на организованную в соцсети группу в поддержку бойкота за две недели подписались более полутора тысяч человек - это три процента населения Гренландии.

Дать ответ на амбициозные планы Трампа намерен и новый премьер-министр Канады Марк Карни. Он заявил о предстоящей покупке у Австралии системы радаров, которые обеспечат покрытие практически всей канадской территории - от границы с США до Арктики.

Карни сообщил об этом на военной базе близ городка Икалуит у полярного круга. Вступив в должность всего неделю назад, новый премьер-министр уже нанес визиты к союзникам в Париж и Лондон, а возвращаясь в Канаду, пролетел над Гренландией.