Наслаждается? Меган Маркл неожиданно отреагировала на хейт и критику

В последнее время Меган Маркл в центре шумихи. Все, чего ни касается супруга принца Гарри, оказывается раскритикованным в Сети вдоль и поперек. Саму малоизвестную американскую актрису обвиняют в тотальном обмане.

Так, недавно Меган отхватила хейта за то, что приготовила зеленые вафли в честь дня Святого Патрика. Особо наблюдательные пользователи Сети обратили внимание на нестыковку в показанных Меган кадрах. На видео жена принца Гарри демонстрирует, как заливает тесто в вафельницу с секциями, делящими основной "блинчик" на четыре треугольника с закругленным краем. Но на финальном фото на тарелке лежит кругленькая вафля без следов от разделения секций. Такое просто невозможно испечь, использую ту форму, что Маркл показала на видео, сделали вывод интернет-пользователи, и обвинили ее в обмане.

До этого зрители в пух и прах раскритиковали кулинарное шоу Меган. В частности, многим не понравился ее "быстрый" рецепт спагетти, которые та предложила варить в сковороде вместе с сыром и помидорами. Комментаторы высмеяли кулинарные способности Маркл. Критики в один голос твердят, что Меган плохо отыгрывает роль радушной хозяйки и талантливого кулинара (при том, что съемки проходили не в ее доме, а в арендованном особняке), дает глупые и неуместные советы.

В результате ведущая подкаста Аманда Хирш написала в Сети, что ей страшно за Меган. Вскоре после этого она получила письмо с монограммой и каллиграфически выписанными словами, не оставляющими сомнений в авторстве отправителя.

"Дорогая Аманда. Я слышала, что тебе было страшно. Не надо! Это забавная часть - давай наслаждаться этим. Как всегда, Меган", - значилось в письме, которое любезно предоставил телеграм-канал "Бабкин престол".

После этого в Сети пользователи стали предполагать, что на самом деле Меган Маркл наслаждается хейтом и критикой, которые свалились на нее, ведь это, сделали вывод они, тоже демонстрирует популярность. А ведь именно к известности и востребованности супруга принца Гарри и стремится, убеждены интернет-пользователи.