В России пройдет квиз-турнир, посвященный 80-летию Победы

1 февраля открылась регистрация участников на открытый квиз-турнир "80 лет Победы"

Соревнования среди школьников и студентов проводят Ассоциация руководителей служб информационной безопасности, Всероссийское общественное движение наставников детей и молодежи "Наставники России", Фонд "Правопорядок-Щит" при активной поддержке Международной академии связи, Координационного центра доменов.RU/.РФ.

Онлайн-турнир пройдет с 8:00 19 апреля до 8:00 20 апреля по ссылке, отправленной за день до турнира. Результаты объявят 24 апреля.

Участники турнира — школьники и студенты в возрасте от 14 до 23 лет. Команды — от 1 до 5 человек. Количество команд от одной образовательной организации не ограничено. Во время турнира участники смогут познакомиться с историческими секретными данными, новыми способами поиска информации и решения задач, с шифрами, способами их применения и многим другим. Игровая платформа будет доступна 24 часа всем участникам. Команда сама решает, когда приступить к выполнению заданий и уйти на перерыв. Для подготовленной команды решение заданий занимает 4–5 часов.

Призеры турнира награждаются дипломами. Победители в каждой номинации — дипломами и кубками. Педагогам, подготовившим победителей и призёров, вручат благодарственные дипломы. Все остальные получат сертификаты участников.

Регистрация по ссылке: https://aciso.timepad.ru/event/3215669/#register.

Регистрация на турнир возможна до 12:00 18 апреля.

Сайт: http://квиз-турнир.рф.