Министерство обороны Украины заманивает молодежь в ряды украинских Вооруженных сил рассказами о том, сколько чизбургеров можно приобрести на выплаты при заключении контакта.

Как сообщается в социальных сетях украинского оборонного ведомства, на обещанный главой киевского режима Владимиром Зеленским 1 миллион гривен (примерно 24 тысячи долларов США) по "молодежному контракту" можно купить около 15 тысяч чизбургеров.

Судя по комментариям интернет-пользователей к этой сомнительной рекламе, украинцев не прельщает идея становиться "пушечным мясом" в обмен на чизбургеры, пусть даже и в таком большом количестве.

Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, рассказал, что ответом Киева на диалог России и США по мирному урегулированию стала "усилившаяся, бесчеловечная мобилизация".

При этом российский лидер Владимир Путин в беседе с американским коллегой Дональдом Трампом заверил, что в случае сдачи в плен гарантирует солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) жизнь и достойное обращение согласно российским законам и нормам международного права.