Ксения Бородина о запрете в России турецких сериалов: Наших женщин держать за дур не надо

Общественное движение "Ветераны России" выступило с предложением запретить в стране турецкие сериалы. По мнению общественников, такие ленты искажают представление о традиционных семейных ценностях и создают нереалистичный мужской образ.

Новость наделала много шуму в Сети. Не осталась в стороне и известная ведущая Ксения Бородина, которая не скрывает своей любви к турецким многосерийным фильмам. Она уверена, что эти сериалы не представляют опасности для россиянок.

"Давайте лучше начнем с наших сериалов, если говорить о запрете. В каждом третьем мужик либо алкоголик, либо наркоман, либо изменщик. Конечно, женщины хотят смотреть на красивых и богатых. Только наших женщин держать за дур не надо. Это не значит, что мы из-за турецких сериалов на наших мужчин смотреть не будем", - высказала свою точку зрения Бородина.

По ее мнению, с течением времени женщины стали лучше понимать себя, чувствовать границы и разбираться в мужчинах. А что касается турецких сериалов, то, по мнению Ксении, вреда от них нет, они, наоборот, снимают стресс и дают возможность отвлечься, передает Super.